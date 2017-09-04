Експерт розвінчав міфи про американські "Джавеліни" для України

Напередодні можливого позитивного рішення США про надання Україні зброї нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук розповів про американські ПТРК, які розкритикували "військові експерти".

"Військовим експертам" на замітку: немає п'ятого покоління ПТРК. І четвертого теж. Їх на сьогодні у світі всього три. "Джавелін" - це третє покоління. Дві головні фішки: принцип "вистрілив й забув" і можливість ураження броньованої цілі зверху (де найменша товщина броні)", - йдеться у повідомленні на Facebook.

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При цьому, зазначив депутат, український ОПК виробляє тільки ПТРК другого покоління ("Стугна", "Корсар").

"Це не означає, що у нас тупі конструктори. Це означає, що чверть століття – з початку Незалежності - український ОПК був нелюбою донькою української влади", - наголосив Тимчук.

"Сенс отримання "Джавелінів" ЗСУ – це принцип примусу росіян на Донбасі до виконання Мінських угод. Якщо кожне ростовсько-бурятське чмо буде розуміти, що не можна просто так виїхати на своєму уральському Т-72 і безкарно шмаляти в бік позицій ЗСУ, ці угоди, що перебувають у перманентній комі, дивись, і запрацюють", - підсумував координатор групи ІС.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" був прийнятий на озброєння Збройних Сил України.