Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді, яка відпустила Саакашвілі

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Лариси Цокол, яка 11 грудня не обрала екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі запобіжний захід.

Як повідомляє прес-служба ВРП, таке рішення було ухвалене на засіданні ради 22 грудня.

Справу відкрила перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя за скаргою Пікалова.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

11 грудня суддя Печерського райсуду Києва Цокол відмовилась задовольнити клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.