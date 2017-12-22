Саакашвілі заявив, що СБУ вручила йому повістку на допит на 26 грудня

Працівник Служби безпеки України вручив повістку лідеру "Руху нових сил" Міхеїлу Саакашвілі з проханням прийти на допит до слідчого 26 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив Саакашвілі в Апеляційному суді м. Києва, перед судовим засіданням з розгляду апеляції на рішення суду першої інстанції про відмову в обранні політику запобіжного заходу.

Саакашвілі підписав повістку та зазначив, що таким чином підтверджує, що не ухиляється від проведення з ним слідчих дій саме в СБУ.

Читайте також"3 січня всі відпочивають, сплять": Саакашвілі емоційно відреагував на перенесення дати суду (відео)

"Хтось казав, що ми не співпрацюємо зі слідством. Ми співпрацюємо зі слідством. Звісно, ми не віримо у цю справу, але ми співпрацюємо", - наголосив він.

Адвокат Руслан Чорнолуцький уточнив, що СБУ викликає Саакашвілі на допит на 11:00 26 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Саакашвілі прийшов в Генеральну прокуратуру України, куди його викликали на допит, проте на сам допит йти відмовився. "Вони мене звинуватили у держперевороті. Нехай СБУ це розслідує. Ми їм (ГПУ - УНІАН) передали своє вітання. І я чекаю на виклик на допит в СБУ, де я буду давати всі необхідні покази", - зазначив Саакашвілі.

Як зазначив адвокат Чорнолуцький, оскільки справа стосовно Саакашвілі, відкрита 4 грудня (за ознаками ч. 1. ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) Кримінального кодексу України), підслідна СБУ, тому політик не піде на допит до Генпрокуратури.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256). 8 грудня правоохоронці затримали екс-голову Одеської ОДА. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.