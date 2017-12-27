З’явилося відео відправки у Луганську українських полонених на обмін

У Луганську українських військовополонених вивели з колонії та відправили на обмін.

Про це йдеться у повідомленні каналу WarGonzo у Telegram. Там же оприлюднене відео, як полонені виходять з приміщення в’язниці.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 грудня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України. Лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук повідомив, що додому можуть повернутися 380 осіб. Так, українська сторона готова звільнити 306 осіб, які утримуються у в'язницях на підконтрольній уряду території, контрольовані Росією бойовики – 74 українських заручників.

Обмін 27 грудня має відбутися у форматі «74 на 306» (українська сторона віддасть 306 осіб за звільнення 74-х). Звільнених з полону привезуть на військовий аеродром «Борисполя» близько 19-ї години.