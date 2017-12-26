Сайдік закликав забезпечити гідні умови під час обміну заручників на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ в Україні і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, посол Мартін Сайдік закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні українських заручників. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

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«Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня 2017 року. Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув'язнені, так і їх сім'ї. Даний гуманітарний жест має ще більш символічне значення в період Різдвяних і Новорічних свят», - заявив Сайдік.

«Я закликаю сторони забезпечити гідні умови і висловити повагу до кожної людини, яка підлягає обміну», - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України.

Лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук повідомив, що додому можуть повернутися 380 осіб.

Так, українська сторона готова звільнити 306 осіб, які утримуються у в'язницях на підконтрольній уряду території, контрольовані Росією бойовики - 74 українських заручники.

25 грудня Медведчук заявив, що місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюються з міркувань безпеки.