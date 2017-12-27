Керівництво держави ввечері зустрінеться зі звільненими з полону бойовиків

Сьогодні ввечері на території військового майданчика аеродрому «Бориспіль» запланована зустріч керівництва держави із заручниками, яких мають сьогодні звільнити з полону бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

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«27 грудня на території військового майданчика аеродрому «Бориспіль» відбудеться зустріч керівництва держави з українськими заручниками, звільненими з полону», - йдеться в повідомленні.

У зустрічі також візьмуть участь родичі і близькі звільнених заручників.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що в полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 170 громадян України.

Лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук повідомив, що додому можуть повернутися 380 осіб. Так, українська сторона готова звільнити 306 осіб, які утримуються у в'язницях на підконтрольній уряду території, контрольовані Росією бойовики - 74 українських заручника.

25 грудня Медведчук заявив, що місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюються з міркувань безпеки.