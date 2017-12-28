Запорізькому віце-меру вручили підозру у справі фіктивних тендерів

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у справі фіктивних тендерів 30-річному заступнику голови Запоріжжя.

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Як зазначили у прес-службі прокуратури, наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі завданих збитків, а також про відсторонення його від займаної посади.

«Прокуратура Харківської області оголосила про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігуранту справи про запорізькі фіктивні тендери», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у прокуратурі, за попередніми даними слідства, підозрювані разом з іншими особами розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Лише у цьому році проведено понад 10 тендерів через систему «Прозорро» на ремонт та реконструкцію освітлення парку відпочинку у Мелітополі, спортмайданчиків та багатопрофільного ліцею у Запоріжжі. Однак фактично тендери не відбувалися.

Нагадаємо, як стало відомо УНІАН з власних джерел, запорізьких високопосадовців і їхніх помічників також підозрюють у можливих зв'язках зі структурами, які фінансують бойовиків «ДНР», а також передачі закритої інформації на непідконтрольну Україні територію.