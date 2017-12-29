Експертиза підтвердила справжність голосів на записах розмов Саакашвілі і Курченка – ГПУ

Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу, яка підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між лідером «Руху нових сил» Міхеїлом Саакашвілі та біглим олігархом Сергієм Курченком.

Читайте такожПоліція не затримує Саакашвілі через низку юридичних процедур - Князєв

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

«Слова та фрази, які їм належать, персоніфіковані у протоколі за результатами проведення негласного розшукового заходу. На теперішній час близько 15 осіб, які сприяють українським правоохоронним органам у документуванні кримінальних правопорушень М. Саакашвілі, С. Курченка, О. Динника, С. Дангадзе, допитані як свідки та перебувають під захистом держави», – написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував ЗМІ аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між екс-головою Одеської облдержадміністрації, Саакашвілі та Курченко.

Відповідний запис було опубліковано на брифінгу в Києві.

«Після отримання двох траншів фінансування акцій Саакашвілі, був також переданий телефон для зв’язку між Саакашвілі та Курченко. Зараз до уваги усіх прихильників борця за «незалежність України» особиста розмова Саакашвілі та Курченка», - заявив він, перед демонстрацією відповідних оперативних записів для журналістів.

На записі особи, голоси яких схожі на Саакашвілі та Курченка обговорюють подальші плани співпраці.

5 грудня, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній у центрі Києва, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у його квартирі.

Із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводились у рамках розслідування провадження щодо фінансування організованих партією Саакашвілі в Києві мітингів представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.