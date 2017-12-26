Саакашвілі вимагатиме від СБУ у Євросуді компенсації за "викрадення"

Саакашвілі готує позов до СБУ за викрадення. Він планує подати позов в ЄСПЛ для отримання грошової компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед допитом в СБУ.

"Ми зараз готуємо позов до СБУ за бандитизм, за напад, за викрадення, за викрадення людини", - заявив він.

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Водночас Саакашвілі наголосив, що під час затримання 5 грудня "СБУ діяла, як чистий кримінал і чисті бандити".

Також Саакашвілі повідомив, що готується позов до Європейського суду з прав людини щодо цього ж затримання, і він вимагатиме компенсації.

"Ми також готуємо (позов - УНІАН) до Європейського суду з прав людини, за яким я буду вимагати компенсації за викрадення", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

5 грудня Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності. За даними прес-центру СБУ, співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою затримали Саакашвілі за місцем його проживання у квартирі на вулиці Лютеранській у центрі Києва. В СБУ стверджують, що правоохоронці затримали Саакашвілі у присутності його адвоката. Силовики посадили його в мікроавтобус, проте активісти заблокували проїзд. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час прихильники Саакашвілі визволили його з автобуса.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про обрання Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.