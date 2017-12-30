Це далеко не останній обмін полоненими - Лутковська

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що обмін полоненими, який відбувся днями, був "далеко не останнім".

Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Уся переговорна група розуміє, що це далеко не останній обмін. Мова йде не тільки про пана Асєєва, а й про тих військових, які ще перебувають в ув’язненні на території Макіївської колонії. Є вже доручення президента, щоб активізувати переговорний процес з тим, щоб максимально швидко звільнити всіх тих, і цивільних, і військових, хто сьогодні ще утримується на непідконтрольній території. Відповідно, зараз будемо працювати з тим, щоб знайти переконливі аргументи для того, щоб пришвидшити цей процес", - наголосила Лутковська.

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За її словами, вирішується питання, з якими пропозиціями українська сторона виходить на переговори найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.