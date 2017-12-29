Геращенко розповіла про травми українців, яких звільнили з полону бойовиків

24 колишніх заручників-військовослужбовців проходять медичний огляд та реабілітацію у військовому госпіталі, 41 звільнений (серед них цивільні та військові) перебувають у лікарні ДУС.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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"У багатьох є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про тортури (багатьох сильно били в перші найважчі дні )... Всім буде надана медична допомога, стоматологічні послуги. Також Міністерство соціальної політики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу. Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює із звільненими і їх сім'ями", - написала вона в Facebook.

Вона зазначила, що колишні заручники найбільше мріють про відпочинок і маленькому подорожі з сім'ями.

"Тим часом ми працюємо, щоб якомога швидше реалізувати другий етап звільнення", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 27 грудня на Донбасі відбувся перший в цьому році обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі. Українська влада передала сепаратистам 233 людини, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручника, ще одна звільнена громадянка повернулася в окупований Донецьк - до родичів.

За даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі залишається ще 103 людини. Спецпредставник України з гуманітарних питань в Тристоронньої контактній групі Віктор Медведчук заявив, що такий обмін може відбутися в січні 2018 року.