Клімкін назвав головні досягнення української дипломатії у 2017 році (відео)

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України та звільнення українських заручників з полону контрольованих Росією бойовиків на Донбасі головними досягненнями дипломатії у 2017 році. Про це глава МЗС сказав у відеозверненні на своїй сторінці у відеохостингу YouTube.

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"Це був рік особливих емоцій, в тому числі дуже позитивних емоцій. Я згадую обличчя українців, які 11 червня перший раз перетинали кордон Європейського Союзу, безвіз. Я згадую рукостискання з Ахтемом Чийгозом і Ільми Умеровим після їх звільнення. Згадую обличчя наших звільнених бранців. Нам потрібно більше таких позитивних емоцій. Нам потрібно більше такого драйву у майбутньому", - сказав Клімкін.

Він також подякував українським дипломатам за роботу у 2017 році.

"І для нас, для дипломатів, це також був особливий рік - 100 років українській дипломатії. І я хочу подякувати, щиро подякувати кожному члену нашої чудової дипломатичної команди, але також всім, хто працював з нами, друзям дипломатії, заради того, щоб нам вдалося зробити дуже багато в цьому (2018) році. Працюємо так само у наступному році", - зауважив Клімкін.

«Олександр Шульгін - перший очільник нашого дипломатичного відомства, колись, у 1930 році у Парижі, у вигнанні написав: «Коли Україна буде вільною, вона буде членом Європейського Союзу, оскільки він буде існувати», - додав глава МЗС. Він наголосив, що слова Шульгіна звучать як заповіт.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.