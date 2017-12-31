У 2017 році Збройні сили України не зробили "жодного кроку назад" - Полторак

У 2017 році Збройні сили України не зробили «жодного кроку назад», незважаючи на провокації ворога.

Про це міністр оборони України Степан Полторак написав на своїй сторінці у Facebook, вітаючи військовослужбовців та громадян з Новим роком.

"2017 рік був сповненим звитяги і самопожертви. Наше військо щоденно демонструвало, захищаючи державний суверенітет та українські землі від агресора. Ми не зробили жодного кроку назад, незважаючи на провокації ворога. Збройні Сили стали сильнішими й упевненішими в українській перемозі. І ця упевненість надає сил і наснаги в тому, що ми робимо", - заявив він.

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За словами міністра, військовослужбовцям вдалося багато зробити, тому що вони відчували й відчувають підтримку всього народу України.

«Наше військо значно поліпшило своє тактичне становище. Ми навчилися генерувати та виконувати стратегічні речі», - додав Полторак.

Водночас, підбиваючи підсумки року, він зазначив, що Збройними силами "успішно реалізовано головні завдання, поставлені у Стратегічному оборонному бюлетені на 2017-ий рік".