Полторак прокоментував рішення Канади дозволити постачання летальної зброї Україні

Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак наголошує, що Канада послідовно демонструє позицію підтримки України у боротьбі за державний суверенітет.

Про це голова українського оборонного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"Вітаю надзвичайно важливе рішення уряду Канади щодо включення нашої країни до переліку держав, до яких дозволено експорт зброї та обладнання оборонного характеру. Це переконливо демонструє послідовну позицію Канади щодо підтримки України в її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет, а також значним практичним досягненням у рамках реалізації угоди про співпрацю з Канадою, яка є одним із наших найголовніших стратегічних партнерів", - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, Канада внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю.

«В Контрольний перелік країн автоматичної вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) вноситься правка шляхом додавання наступної країни у алфавітному порядку: Україна», - повідомляє офіційне видання уряду Канади Canada Gazette.

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.