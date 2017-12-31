ЗМІ оприлюднили відео із терористом, який учинив замах на нардепа Мосійчука

Опублікувано відео, зняте незадовго до замаху на нардепа-радикала Ігоря Мосійчука біля каналу “Еспресо”.

Відео виклав сайт “Інформатор”.

На кадрах видно, як невідомий чоловік у шоломі паркує мопед поруч із деревом та перевіряє щось на сидінні та у багажнику. Після цього він бере до рук пакет і йде геть.

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Вибухівка під час замаху на Мосійчука, що стався 25 жовтня, була закладена в мопеді. Транспортний засіб залишили під будівлею, коли депутат брав участь у вечірньому ефірі.

Відео прокоментував і сам Мосійчук. На своїй сторінці у Facebook він написав, що зло буде покарано.

"Однією з найзаповітніших моїх мрій в наступному році є потриматися за горло покидька з цього відео і його спільників", - написав він.