Замах на Мосійчука кваліфікували як теракт: слідством займатиметься СБУ

Слідство щодо вибуху на Міцкевича, де постраждав, зокрема, народний депутат України Ігор Мосійчук, передано СБУ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав у Facebook.

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Він пише: «Слідство щодо вибуху на Міцкевича передано СБУ. Процесуальне керівництво здійснює ГПУ, а саме прокуратура м. Києва. Стаття 258 ККУ - «терористичний акт».

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.