Порошенко привітав українців з Новим роком та побажав миру, щастя і добробуту

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим, 2018 роком та побажав миру, щастя і добробуту.

Про це йдеться у новорічному зверненні глави держави до українського народу.

«Я бажаю громадянам України і українцям всього світу миру, щастя, добробуту. З Новим роком вас! Слава Україні!», - сказав Порошенко.

Глава держави запевнив, що не допустить дестабілізації ситуації всередині країни та закликав українців до єдності.

«У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, слід забирати сірники, а по тих, хто нападатиме на нас ззовні, навпаки, відкривати вогонь, і як зіницю ока берегти нашу єдність», - підкреслив президент.

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«Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили – наш головний ресурс, і все буде добре. Для цього, як вчив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так, ніби все залежить від Бога, а працювати так, ніби все залежить від нас», - зауважив Порошенко.

Також президент у новорічному привітанні згадав про міжнародних партнерів України. «Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. США щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї, крок в цьому напрямку зробила Канада та інші держави. ЄС також продовжив санкції проти країни-агресора», - зауважив він.

«Неначе під ялинку лягло і рішення Стокгольмського арбітражу, воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту 2009 року», - сказав глава держави.

Президент вкотре привітав українців з отриманням безвізового режиму з Євросоюзом: «Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом, і мільйони, яким він ще стане в нагоді. Всіх з нас з упевненим і безповоротним рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз - та от воно здійснилося».

Українців разом із президентом Порошенком у новорічну ніч привітали визволений з російської в’язниці заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, учасник збірної України на "Іграх нескорених" у Канаді Павло Будаєвський та народна артистка Ада Роговцева.