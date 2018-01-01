"Здоров'я і матеріального добробуту": Гройсман привітав українців з Новим роком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав українцям вдалого року та здійснення всіх намірів.

Про це йдеться у новорічному зверненні глави кабміну.

"Бажаю всім вдалого року та здійснення всіх намірів. Нехай в українських домівках завжди панує тепло і затишок, а серця наповнюються тільки світлими і яскравими почуттями! Міцного здоров'я, матеріального благополуччя і мирного неба над усією Україною", - сказав прем'єр.

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Також прем'єр-міністр пообіцяв, що очолюваний ним уряд продовжить глибинні перетворення в соціальній, економічній та інших сферах, щоб економічне зростання приводив до поліпшення життя українців, щоб темпи розвитку економіки дозволили очікувати значних результатів не тільки в середньостроковій, але і короткостроковій перспективі.

Крім того, у своєму вітанні глава уряду подякував всіх громадян, які своїми працею і талантом, активністю і цілеспрямованістю змінюють країну, вірять у її потенціал і успішний завтрашній день. Особливу подяку він висловив бійцям, які захищають Батьківщину від зовнішньої агресії.

Також Гройсман підвів підсумки діяльності Кабміну за минулий рік і згадав його досягнення.