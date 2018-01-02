Клімкін назвав викликом для держави вбивство правозахисниці Ноздровської

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської є викликом для держави у плані необхідності захисту справедливості.

Про це він заявив у Twitter.

"Словом року в багатьох словниках став фемінізм. У нас стало краще з жіночими конгресами, але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці. Вбивство Ноздровської - виклик для держави та тест для суспільства на здатність захистити жінок-активісток, справедливість взагалі і спроможність її забезпечити", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.