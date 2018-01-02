"Поки що відповідей немає": поліція про резонансне вбивство юристки Ноздровської

Про головні версії вбивства юриста Ірини Ноздровської можна буде говорити після результатів судово-медичної експертизи. Про це заявив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

"Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Висновку про причини смерті у нас поки немає. Ми задіяли співробітників для огляду території, опитування свідків. Заходи тривають", - зазначив він в ефірі ObozTV.

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За словами Жуковича, до отримання результатів СМЕ говорити про версії того, що сталося, передчасно.

"Щоб говорити про версії, треба мати висновок судово-медичної експертизи, щоб нам надали висновки про причини смерті. Поки у нас цих відповідей немає", - констатував прес-секретар поліції.

При цьому про конкретні терміни він не зміг нічого сказати.

Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.