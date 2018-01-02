Доньці вбитої юристки Ноздровської погрожують - нардеп

Народний депутат Мустафа Найєм розповів, що доньці вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської погрожують.

За його словами, поліція не звертала уваги на погрози Ірині, які лунали просто у залі суду, передає "Еспресо".

"Батько підсудного (Росошанський, який збив на смерть сестру Ноздровської, - ред.) погрожував Ірині, що вона "погано кінчить". А її батькам казали, що вони поховають ще одну доньку. Вона зверталася в поліцію, але реакції не було. Їй не надали охорону. Зараз теж погрожують доньці Ноздровської, але на це не звертають уваги", - наголосив Найєм.

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Він каже, що зараз йдеться не про одне вбивство, а про два - вбивство Ноздровської та загибель її сестри у ДТП два роки тому.

"Під час розслідування загибелі сестри Ноздровської слідчі, поліція були не досить ефективні. Були намагання спотворити результати наркологічної експертизи, затягувалося розслідування цієї справи. Також був шанс, що Росошанський, який фактично вбив сестру Ірини, міг бути звільнений", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.