Порошенко назвав минулий рік переломним у реформуванні України

Президент України Петро Порошенко назвав 2017 рік переломним у реформуванні України. Про це президент написав у Twitter.

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"2017 рік став переломним в реформуванні країни. Медична, пенсійна, освітня реформи, які внесуть принципові зміни в життя українців і наблизять стандарти життя до європейських", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2017 року Порошенко підписав закон "Про державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів" (реєстраційний номер 6327). Цим законом держава гарантує повну оплату згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.

25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту". Законом вводиться 12-річну середню освіту, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень.