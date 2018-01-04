Порошенко підписав закон про запобігання та протидію домашньому насильству

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (реєстраційний номер 5294).

Документом передбачається впровадження комплексного підходу до боротьбі з домашнім насильством, суттєве доповнення наявних інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів, та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства. Зокрема, законом передбачено створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства.

Документ спрямований на узгодження положень чинного законодавства України у сфері протидії домашньому насильству та насильству стосовно жінок і адаптування його до європейських стандартів, що забезпечують підготування бази для ратифікації Стамбульської конвенції.

Читайте такожВіднині домашнє насильство в Україні офіційно є злочином - Ірина Луценко

Як повідомляв УНІАН, прикінцевими положеннями закону вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними передбачено, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.