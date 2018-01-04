На зимовій сесії ПАРЄ обговорять гуманітарні наслідки війни на Донбасі

Гуманітарні наслідки війни в України будуть темою обговорення на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, розгляд відповідного питання передбачений порядком денним сесії ПАРЄ, що відбудеться з 22 по 26 січня у Страсбурзі.

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Обговорення доповіді «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яку готує Егідіюс Варейкіс (Egidijus Vareikis, Литва, група європейських народників), заплановано на вівторок, 23 січня.

Також очікується, що депутати оберуть нового президента ПАРЄ, оскільки мандат Стелли Кіріакідес (Кіпр), обраної у жовтні 2017 року після відставки скандального Педро Аграмунта (Іспанія), завершується саме на відкритті зимової сесії.

Крім того, у порядку денному сесії ПАРЄ стоять такі питання як менеджмент у футболі, доповідь Моніторингового комітету стосовно Боснії та Герцеговини, періодичні огляди ситуації в Естонії, Греції, Угорщині та Ірландії, захист регіональних мов та мов меншин та інші.

Також у рамках термінової процедури подані три заявки на проведення дебатів, дві з яких стосуються ізраїльсько-палестинського мирного процесу та ролі Ради Європи в цьому процесі, ще одна – щодо поширення антисемітизму, ісламофобії та ксенофобії в Європі.

Під час сесії очікуються виступи принцеси Данії, міністра закордонних справ Данії як голови Комітету міністрів, президента Вірменії, прем'єр-міністра Данії та президента Австрії.