Ляшко купив землю під Києвом: заплатив за неї екс-нардепу 300 тисяч

16:38, 04 січня 2018
Політика
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Угоду про купівлю-продаж Ляшко оформив із Савицьким 20 грудня 2017 року.

Ляшко купив ділянку у 5 соток / фото УНІАН

Народний депутат Олег Ляшко придбав за 300 тисяч гривень земельну ділянку площею 5 соток в Обухівському районі Київської області.

Це випливає з декларації парламентарія від 3 січня про суттєві зміни в майні, передає "Українська правда".

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За даними Ляшка, угоду про купівлю-продаж він оформив з Валентином Савицьким 20 грудня 2017 року. Повна площа ділянки - 544 квадратні метри.

Як відомо, 68-річний Савицький - заслужений економіст України, був депутатом Ради 4-го скликання у складі фракції "Європейський вибір".

Повна сума, яку заплатив йому Ляшко, – 300 тисяч 288 гривень. Інші деталі придбання не розголошуються.

Раніше у розслідуванні "Наших грошей" йшлося, що лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн.

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Теги: #Ляшко купив землю#купівля землі під Києвом#земля Ляшка під Києвом