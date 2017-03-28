Нарадикалив: журналісти показали нерухомість та елітні авто Ляшка (фото, відео)

Лише за останній рік народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн, йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

На початку 2016 року цивільна дружина Ляшка придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв.м. Цільове призначення землі - для сільського господарства, але випасати худобу подружжя Ляшків тут не зможе. На ділянці вже збудований двоповерховий будинок на 300 кв.м. Цього будинку немає в е-декларації нардепа, наголосили журналісти. Зазначається, що Сайранен ніколи не мала і не має власного бізнесу.

У 2017 році Ляшко купив будинок й собі. Йдеться про маєток на 550 кв. м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн. В інтерв’ю журналістам Ляшко переконував, що будинок придбаний у кредит. Однак ані в декларації, ані у витягу на нерухомість дані про кредит або іпотеку відсутні.

Згідно з декларацією, у власності Ляшка Mercedes S 550 і Land Cruiser.

Утім, це не найкращі екземпляри в автопарку нардепа. Журналісти зафіксували, як зранку із двору Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе. Такого автомобіля в декларації нардепа немає, однак раніше Ляшка вже неодноразово фіксували на цій автівці біля ВРУ. Офіційно авто записано на радника Ляшка - Олександра Гулака.

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У декларації головний "радикал" вказав, що продав якусь нерухомість компанії "Асфа Лайн", зареєстрованій у Чернігівській області. "Якоюсь" нерухомістю виявилась двоповерхова споруда у центрі Прилук. І до продажу, й після у ній розміщується регіональний офіс Радикальної партії.

"Асфа Лайн", як з'ясували журналісти, пов’язана з головою чернігівського осередку "Радикальної партії", депутатом облради, екс-заступником голови ДСНС Олегом Авер'яновим, який 8 років тому провернув схему із закупівлі пожежної техніки з Росії через фірми родини.

Також у розслідуванні йдеться про фірму "Пожмашина", власник якої - кіпрська компанія "Ідехус Лімітед”, а формальний кінцевий бенефіціар - член "Радикальної партії" - Олександр Борщ. Однак за словами екс-дружини Олега Авер’янова - Євгенії, компанія "Пожмашина" фактично перебуває у власності Авер’янова. А офіційний бенефіціар Борщ - давній товариш та кум подружжя.

У 2015 році екс-голова ДСНС Сергій Бочковський заявляє про тиск на нього Олега Ляшка з метою "вибити" перемогу на тендері ДСНС для "Пожмашини". Після кадрових ротацій, пов'язаних із арештом та звільненням Бочковського, Авер'янов отримує крісло заступника голови ДСНС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що суддя Вищого господарського суду та кандидат на посаду судді нового Верховного суду Стратієнко Людмила Василівна - власник елітної нерухомості та автомобілів, хоча у її декларації стверджується, що єдиний дохід - зарплата.