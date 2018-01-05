Саакашвілі назвав вирок грузинського суду щодо нього незаконним

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі назвав вирок Тбіліського міського суду, який визнав його винним у справі "про злісне перевищення повноважень" й присудив три років позбавлення волі, незаконним та таким, що суперечить міжнародним, національним нормам і здоровому глузду.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вирок» грузинського суду, що перебуває під повним контролем найбільшого приватного акціонера «Газпрому» Іванішвілі, щодо мене - повністю незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду», - наголосив він.

На переконання Саакашвілі, судити президента за використання права на помилування, яке ніяк не обмежене, говорить про повністю політичний характер цього процесу.

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«Це також говорить про те, що грузинська влада не знайшла на мене за 5 років нічого істотного - ані жодних фактів корупції, ані інших правопорушень», - вважає екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії й присудив три роки позбавлення волі.

Рішення було винесено у справі Сандро Гіргвліані. Як стверджує слідство, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Гіргвліані й потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михеїла Бібілурідзе, Автанділа Апціаурі та Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

28 січня 2006 року 28-річний співробітник «Об'єднаного грузинського банку» Сандро Гіргвліані зі своїм другом Леваном Бухаїдзе відвідав кафе «Шарден-бар» у центрі Тбілісі. У барі перебували керівник Департаменту конституційної безпеки МВС Даті Ахалая, його заступник Олег Мельников, начальник Генеральної інспекції МВС Василь Санодзе, начальник Служби у громадських зв'язків МВС Гурам Донадзе, дружина міністра внутрішніх справ Тако Салакая, а також знайома Сандро Гіргвліані - Тамара Майсурадзе. У Гірвгліані сталася сварка з Донадзе. Того ж дня тіло Гіргвліані виявили в передмісті Тбілісі з ознаками насильницької смерті.

Поліція затримала чотирьох співробітників Департаменту конституційної безпеки – Аланія, Апціаурі, Гачава і Бібілурідзе. Вони зізналися, що викрали Гіргвліані й відвезли до лісу, де почали його бити. Потім, за їхніми словами, Гіргвіліані втік, «заблукав і впав в ущелину з 20-метрової висоти».

Вбивство викликало гучний політичний скандал в Грузії. Хоча у скоєнні злочину обвинуватили кількох офіцерів МВС Грузії, правозахисники і рідні Гіргвліані називали замовниками вбивства високопоставлених чиновників міністерства.