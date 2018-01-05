Саакашвілі назвав вирок грузинського суду щодо нього незаконним
На переконання Саакашвілі, судити президента за використання права на помилування говорить про політичний характер цього процесу.
Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі назвав вирок Тбіліського міського суду, який визнав його винним у справі "про злісне перевищення повноважень" й присудив три років позбавлення волі, незаконним та таким, що суперечить міжнародним, національним нормам і здоровому глузду.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.
«Вирок» грузинського суду, що перебуває під повним контролем найбільшого приватного акціонера «Газпрому» Іванішвілі, щодо мене - повністю незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду», - наголосив він.
На переконання Саакашвілі, судити президента за використання права на помилування, яке ніяк не обмежене, говорить про повністю політичний характер цього процесу.
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«Це також говорить про те, що грузинська влада не знайшла на мене за 5 років нічого істотного - ані жодних фактів корупції, ані інших правопорушень», - вважає екс-президент.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії й присудив три роки позбавлення волі.
Рішення було винесено у справі Сандро Гіргвліані. Як стверджує слідство, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Гіргвліані й потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михеїла Бібілурідзе, Автанділа Апціаурі та Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
28 січня 2006 року 28-річний співробітник «Об'єднаного грузинського банку» Сандро Гіргвліані зі своїм другом Леваном Бухаїдзе відвідав кафе «Шарден-бар» у центрі Тбілісі. У барі перебували керівник Департаменту конституційної безпеки МВС Даті Ахалая, його заступник Олег Мельников, начальник Генеральної інспекції МВС Василь Санодзе, начальник Служби у громадських зв'язків МВС Гурам Донадзе, дружина міністра внутрішніх справ Тако Салакая, а також знайома Сандро Гіргвліані - Тамара Майсурадзе. У Гірвгліані сталася сварка з Донадзе. Того ж дня тіло Гіргвліані виявили в передмісті Тбілісі з ознаками насильницької смерті.
Поліція затримала чотирьох співробітників Департаменту конституційної безпеки – Аланія, Апціаурі, Гачава і Бібілурідзе. Вони зізналися, що викрали Гіргвліані й відвезли до лісу, де почали його бити. Потім, за їхніми словами, Гіргвіліані втік, «заблукав і впав в ущелину з 20-метрової висоти».
Вбивство викликало гучний політичний скандал в Грузії. Хоча у скоєнні злочину обвинуватили кількох офіцерів МВС Грузії, правозахисники і рідні Гіргвліані називали замовниками вбивства високопоставлених чиновників міністерства.