"Ми не купуємо, ми їх будуємо": чернівецький депутат пояснив, звідки в нього 63 квартири

13:38, 05 січня 2018
Політика
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Він пояснив, що квартири перебувають у його власності через те, що вони з батьком мають будівельний бізнес.

Депутат Роман Скрипа пояснив, звідки у його власності 63 квартири / фото 0372.ua

Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа пояснив, звідки у його власності взялися 63 квартири.

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На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що вони з батьком мають будівельний бізнес.

"Стосовно нерухомості, що перебуває у моїй власності, хочу відзначити, що з 2003 року я разом з батьком займаємось будівельним бізнесом. Крім того, що будуємо житло для людей, ми створюємо робочі місця, регулярно сплачуємо податки. Ми будівельники, ми не купуємо квартири, ми їх будуємо", - написав у соцмережі Скрипа.

Як повідомляв УНІАН, протягом одного року Скрипа придбав 63 квартири, кілька земельних ділянок, машиномісця та нежитлові приміщення. При цьому за один день він придбав 31 квартиру.

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