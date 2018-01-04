В Чернівцях депутат за рік купив 63 квартири

Депутат Чернівецької міської ради від БПП Ромео Скрипа протягом одного року придбав 62 квартири, кілька земельних ділянок, машиномісця та нежитлові приміщення. При цьому за один день він придбав 31 квартиру.

Про це повідомляє "Чесно".

"Придбав. Потім я її реалізую. Після здачі будинку", - сказав сам Скрипа.

Зазначається, що спочатку він купив 39 об'єктів нерухомості, серед яких 31 квартира, 6 місць під автомобіль і 2 нежитлових приміщення. Вартість квартир склала 10,3 мільйона гривень, тобто заплатив депутат 5 тисяч 250 гривень за квдратний метр, в той час, як мінімальна ціна на житло в Чернівцях становить 7 тисяч 876 гривень за метр.

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"Там по-різному ціна була. І що? Це довго пояснювати зараз по телефону. Я вам це все не зобов'язаний пояснювати. Я готовий пояснити це під час зустрічі, але не знаю, коли. Зараз купа всього. Давайте через кілька днів", - сказав Ромео Скрипа.

Однак після цього депутат міськради так і не вийшов на зв'язок.

У липні 2017 року Скрипа придбав ще 48 об'єктів нерухомості, серед яких 32 квартири. Це обійшлося йому в 13,4 мільйона гривень. Варто зазначити, що протягом 2016 року депутат витратив на нерухомість 12,1 мільйона гривень, маючи дохід всього 643 тисячі гривень. 9 мільйонів Скрипа отримав від двох інших осіб, у яких таке ж прізвище.

Цікаво зазначити, що вартість на житло в компанії самого Ромео Скрипи ТОВ "Ромтіс Буд" сягає 900 доларів за квадратний метр.

Також зазначено і купівлю дружини Ромео Скрипи Ольги. Вона придбала автомобіль BMW X6 за 45 тисяч гривень. Реальна вартість такої машини на ринку становить приблизно 38-46 тисяч доларів.