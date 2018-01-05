"Екс-міністру охорони здоров'я" Криму повідомили про підозру у держзраді

Колишньому так званому «міністру охорони здоров'я» підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському офіційно повідомлено про підозру.

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Про це Громадському повідомила прес-секретар Прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

Михальчевського підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального Кодексу Украіни (державна зрада).

Він ознайомився із документом та підписав його у присутності свого адвоката у Прокуратурі Автономної республіки Крим. Далі вирішуватиметься питання обрання йому запобіжного заходу.

До Прокуратури Михальчевський явився із адвокатом, після того, як сьогодні СБУ провела обшуки у його київському помешканні.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого «міністра охорони здоров’я Криму» Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому Росією півострові.

У рамках кримінального провадження за статтями 110 та 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.