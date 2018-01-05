Затриманий екс-"міністр" Криму перебуває у прокуратурі, йому повідомлять про підозру вже сьогодні

Колишній «міністр охорони здоров'я Криму» Петро Михальчевський разом з адвокатом перебуває у прокуратурі Автономної республіки Крим, найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

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Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

«Наразі ця особа разом зі своїм адвокатом знаходяться у прокуратурі АР Крим. Йому буде повідомлено про підозру у вчиненні ним державної зради. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється у вчиненні державної зради – стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років», - сказала вона.

За словами Тихончик, Михальчевському буде повідомлено про підозру сьогодні. «Найближчим часом будемо звертатись з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і до суду також буде скеровано обвинувальний акт у вчиненні ним державної зради», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього так званого «міністра охорони здоров’я Криму» Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому Росією півострові.

У рамках кримінального провадження за статтями 110 та 111 Кримінального кодексу України у його тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.