Експерт назвав помилки української дипломатії у відсічі російської агресії

Президент Петро Порошенко, який очолює українську дипломатію, не вжив низку заходів щодо відсічі російської збройної агресії, повідомляє Главред з посиланням на заяву директора департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ" Олександра Хара.

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Серед основних помилок і прорахунків української дипломатії він назвав: відсутність стратегії на російському напрямку, неприйняття рішень про розрив дипломатичних відносин з Росією і про введення воєнного стану, а також наполягання на безальтернативності "Мінська" і нездатність встановлення союзницьких відносин з США та іншими країнами.

"На додаток до цього існують внутрішньополітичні та економічні проблеми, а також неналежна боротьба з корупцією, які відіграють негативну роль у здатності відстоювати національні інтереси на міжнародній арені", - підкреслив Хара.