Експерт назвав помилки української дипломатії у відсічі російської агресії

21:09, 06 січня 2018
Політика
1126

Серед основних помилок української дипломатії були названі відсутність стратегії на російському напрямку і неприйняття рішень про розрив дипвідносин з Росією.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент Петро Порошенко, який очолює українську дипломатію, не вжив низку заходів щодо відсічі російської збройної агресії, повідомляє Главред з посиланням на заяву директора департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ" Олександра Хара.

Читайте такожВолонтер розповів, коли Україна відправить Чорноморський флот РФ на металобрухт

Серед основних помилок і прорахунків української дипломатії він назвав: відсутність стратегії на російському напрямку, неприйняття рішень про розрив дипломатичних відносин з Росією і про введення воєнного стану, а також наполягання на безальтернативності "Мінська" і нездатність встановлення союзницьких відносин з США та іншими країнами.

"На додаток до цього існують внутрішньополітичні та економічні проблеми, а також неналежна боротьба з корупцією, які відіграють негативну роль у здатності відстоювати національні інтереси на міжнародній арені", - підкреслив Хара.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #корупція в Україні#російська агресія проти України