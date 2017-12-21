Корупція у ДМС може загрожувати безвізовому режиму - посол

Справа про корупцію у керівництві Державної міграційної служби може загрожувати дії безвізового режиму України з ЄС.

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Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила посол Франції в Україні Ізабелю Дюмон.

"До слова про візову лібералізацію: хочу окремо відзначити історію з паспортами. Підозра про існування корупційної схеми, яка дозволяє громадянам третіх країн отримати паспорт України – це дуже серйозно", - зазначила Дюмон.

Мова йде про справу агента НАБУ, якого затримали співробітники СБУ під час спроби дати хабар заступниці голови ДМС Діні Пімаховій.

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В НАБУ стверджують, що їх агент проводив спецоперацію по викриттю чиновниці. Вони оприлюднили відео, на якому Пімахова обіцяє за 30 тисяч долларів незаконно оформити громадянство іноземцю.

"Ми особливо уважно стежимо за розвитком цієї ситуації. І якщо наші підозри підтвердяться, це матиме дуже важливе значення з точки зору безвізового режиму", - застерегла посол.