"Просто не спрацювали": в МЗС Австрії вважають санкції проти Росії безрезультатними

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль вважає, що санкції проти Росії не досягли поставленої мети та виявилися безрезультатними.

Про це вона заявила в інтерв’ю австрійському виданню Kurier, повідомляє Європейська правда.

На думку голови МЗС Австрії, санкції проти Росії, спрямовані в основному на газову і нафтову промисловість, не спрацювали.

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"Вони (санкції - УНІАН), за моїми спостереженнями, виявилися неефективними, оскільки восени 2014 року ціна на нафту впала на більше ніж 70%. Послаблення російської нафтової промисловості, яке задумали передусім США, не досягло поставленої цілі. Санкції просто не спрацювали", - заявила Кнайссль.

Як повідомляє видання, міністр не уточнювала, буде Австрія підтримувати продовження санкцій чи ні. Про те вона зазначила, що Відень діятиме у гармонії з європейськими партнерами.

Кнайссль також повідомила у інтерв'ю, що планує візит у Москву для зустрічі з головою російського МЗС Сергієм Лавровим, однак не уточнила, коли саме він може відбутися.