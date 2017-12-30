Дипломат розповів про найболючіші для Росії санкції

Західні санкції проти Росії діють, але їх результати будуть помітними лише в довгостроковій перспективі.

Про це директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара розповів під час чату в "Главреді".

За його словами, незважаючи на санкції, Росія все одно була б у важкій економічній ситуації, починаючи з 2014 року.

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"У січні-лютому ми побачимо розширені списки причетних до агресії і корупції російських чиновників, а також компанії, які потраплять під нові американські санкції. Це може бути ще більш болючим ударом", — каже Хара.

"Вони (санкції — ред.) стали каталізатором погіршення ситуація, стримуванням економічного і технологічного розвитку. Вони боляче б'ють по можливостям Росії модернізувати збройні сили, розвивати високотехнологічні галузі, адже Росія є відсталою в технологічному сенсі країною.

Найболючішими є технологічні обмеження, а також обмеження доступу до фінансових ринків. Так, до війни більше чверті запозичень нафтогазової галузі для своєї операційної діяльності, Росія здійснювала на європейських ринках. Зараз, якщо це взагалі можливо, то, враховуючи ризики, ціна таких запозичень значно зросла. І це на тлі низьких цін на енергоносії", — сказав експерт.

Хара також відзначив, що в санкційному режимі є два моноліти: Вашингтон і Берлін.

"Враховуючи, що Ангела Меркель залишиться канцлером, то її позиція, яка полягає в тому, що санкції у зв'язку з агресією на Донбасі залишаються в силі, поки не буде прогресу в реалізації Мінських домовленостей, навряд чи зміниться.

Вашингтон докладав зусиль для створення цієї архітектури санкцій, а отже продовжить стимулювати європейців не руйнувати її", — каже Хара, додаючи, що в "наступному році на путінський режим очікує нова хвиля американських санкцій за втручання в американські вибори, а також порушення Договору про ракети малої і середньої дальності".

Експерт також нагадав, що, крім санкцій, "пов'язаних з Кримом і Донбасом, останнім часом були впроваджені заходи у зв'язку "з неконструктивною роллю Росії в північнокорейському питанні, з утисками прав людини і корупцією (глобальний Акт Магнітського)".

"Ще чотири країни ввели обмеження щодо російських громадян і компаній, подібні Акту Магнітського. Сподіваюся, що нещодавно внесений до Верховної Ради України проект закону, який передбачає санкції, подібні Акту Магнітського, буде проголосований. Цим Україна покаже, що вона стоїть на боці західної цивілізації", — вважає Хара.