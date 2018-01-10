РФ розгорне в анексованому Криму системи С-400 для "захисту від України" - РосЗМІ

РФ розгорне в анексованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Про це, посилаючись на джерела, пишуть РИА Новости.

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Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в окупованому Севастополі, у першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром та Армянськом.

"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 — вчасно виявити і при необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, що несуть загрозу для Криму", — сказав співрозмовник агентства.

Окупанти заявили, що в Криму формується ешелонована система протиповітряної оборони, оскільки Україна проводить випробування крилатих ракет.