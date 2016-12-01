Зенітні ракетні війська України під час навчань біля Криму тренуються збивати крилаті ракети (фото)

Про це повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні у Херсонської області розпочалася практична фаза контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності. Загальне керівництво випробуваннями здійснює командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов. Також, за ходом випробуваннями спостерігає начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою набуття бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів, у рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовують практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях-безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 “Рейс”, які імітують політ “крилатої ракети”.

У відомстві підкреслюють, що повітряні стрільби відбуваються виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, з суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, на півдні України розпочались навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводяться повітряні стрільби.

За словами президента України Петра Порошенка, єдиною причиною, що змушує Україну проводити навчання, в рамках яких відбуваються стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

За даними ЗМІ, Росія погрожує ракетним ударом в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу Криму.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть перешкодити планам України провести військові навчання.