"Тому що він слабкий": сенатор США жорстко розкритикував атаки Путіна на демократію

Американський сенатор, член Комітету з питань закордонних справ Бен Кардін вважає, що президент Росії Володимир Путін атакує демократичні інституції, оскільки це все, що у нього є.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це політик заявив у середу, представляючи у фонді Маршалла США щойно оприлюднену доповідь «Асиметричний напад Путіна на демократію в Росії та Європі: наслідки для національної безпеки США».

За словами Кардіна, ця доповідь має на меті показати американському суспільству, чим саме є російська загроза демократичним інституціям.

«Вибори 2016 (президентські вибори в США, у втручання яких лунали обвинувачення на адресу РФ - УНІАН) були тільки частиною російського загального дизайну, дизайну пана Путіна з метою компрометувати демократичні інституції. Сьогодні керівництво РФ залучене до нападів на демократичні інституції, універсальні цінності та верховенство права вдома і за кордоном», - наголосив сенатор.

За його словами, Путін спрямовує ці атаки з асиметричним арсеналом, кібератаками, дезінформацією, підтримкою політичних груп, використанням енергетичних ресурсів, організованою злочинністю, корупцією та військовою агресією.

«Чому він використовує ці інструменти? Тому що він слабкий», - сказав Кардін.

Сенатор констатував, що економіка Путіна «плаває, він має мало прихильників у світі».

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«Російська економіка посідає 12 місце у світі, це 7% розміру американської економіки, це менше за такі країни, як Італія, Південна Корея чи Канада. Він мусить використовувати цю техніку, тому що це все, що в нього є», - переконаний сенатор.

Одночасно, як зауважує він, Путін «вивчає та покращує свою техніку».

«Досягнувши певного успіху, особливо у 2016 році, його атаки стали більшими та більш комплексними», - зазначив він.

При цьому сенатор наголосив, що «це розпочалося задовго до адміністрації Трампа».

«Це не те, що розпочалося у 2017-му. У відповідності з доповіддю щодо організованої злочинності та корупції, Путін акумулював десятки мільярдів доларів вкраденого багатства. У нього є активна пропагандистська машина, він намагається розділити Європейський Союз», - додав Кардін.

Доповнюючи своє твердження, політик вказав на використання «інтернетних троллів» у публічному діалозі щодо Brexit, уповільнення інтеграції Сербії у ЄС. «Він був здатний вкрасти прогрес у Грузії та України щодо вступ у НАТО через агресивне втручання та окупацію. Ми повинні визнати ефективність цих інструментів. Вони привели пана Путіна до влади в Росії. Ця техніка спочатку була розроблена вдома проти народу Росії, і зараз Путін використовує її скрізь», - сказав він.

Кардін нагадав, що в разі, коли Сполучені Штати опинилися перед викликом, керівництво держави на це реагувало.

«Після таких атак, як Перл Харбор, 911, президент США реагував на виклики, які стояли перед нацією. Але сьогодні чинний президент ледь визнає загрози, які йдуть від атак пана Путіна на демократичні уряди та інституції. Необхідно ефективно реагувати на подібну агресію. Ніколи до цього часу президент США так не ігнорував такі великі загрози та зростаючу загрозу безпеці США. Ми повинні бути обережними, щоб не переплутати бездіяльність Трампа з патріотизмом наших багатьох чесних службовців в уряді, які зробити все для реагування», - підкреслив американський політик.