Клімкін пропонує наслідувати Францію у боротьбі з фейковими новинами РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує наслідувати Францію у питанні боротьби з фейковими новинами, які розповсюджують інформаційні ресурси Російської Федерації.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"RT місяць у французькому інформаційному просторі, а Еммануель Макрон анонсував закон анти-fake news для захисту від дезінформації та пропаганди. Відсіч тим, хто використовує інформацію як зброю проти демократії! Може, і нам варто боротися з фейковими новинами в електоральний період? Та й взагалі не завадило б", - заявив Клімкін.

Як повідомлялося, президент Франції Макрон запропонував переглянути законодавство про засоби масової інформації з метою боротьби із фейковими новинами в Інтернеті.

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Він припустив, що під час виборів соціальні медіа стикатимуться з більш жорсткими правилами щодо контенту, який вони розміщують в Інтернеті.

«Ми змінимо французьке законодавство, щоб захистити демократичне життя від неправдивих новин», – наголосив Макрон.

З часу обрання президентом Франції торік Макрон критикував, зокрема, російські державні ЗМІ за поширення дезінформації. Він звинуватив RT і Sputnik у поширенні фейкових новин та пропаганді проти нього під час президентської кампанії.

Пізніше президент Росії Володимир Путін спростував твердження про втручання Москви у президентські вибори у Франції.