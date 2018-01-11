Україні не вистачає послів у важливих для Києва державах - експерт

Українська дипломатія грішить тривалою відсутністю послів у важливих для Києва державах.

Наприклад, з усіх країн Балтії украинскй посол є тільки в Литві розповів директор Інституту світової політики Євген Магда в матеріалі на "Главреді". Він додав, що "це при тому, що балтійські держави послідовні у підтримці нашої країни і надають серйозну підтримку в Європейському Союзі".

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На думку експерта, ефективні зусилля послів в Баку і Тбілісі повинні бути підкріплені призначенням досвідченого дипломата в Єреван, щоб українська політика на Південному Кавказі була цілісної та послідовної.

Ще однією проблемною зоною для української дипломатії є Південна Європа, зокрема балканські країни

"Проблемною для вітчизняної дипломатії залишається Південна Європа. Відсутність українського посла в Греції, виходячи з давніх симпатій жителів Еллади до Росії, серйозно звужує можливості відстоювання українських інтересів у Греції. В минулому році був відкликаний в Україну посол в Хорватії Олександр Левченко, який активно боровся з російським впливом на Балканах, є помітні проблеми у відносинах з владою Сербії в Олександра Олександровича, якого деякі сербські політики закликали оголосити персоною нон грата. Немає українського посла в Чорногорії, яка в минулому році стала членом НАТО і не приховує бажання стати членом Європейського Союзу. Посилення присутності України на Балканах (посол у Хорватії за сумісництвом представляв країну і в Боснії) виглядає сьогодні вкрай необхідним", — розповів Магда.

Експерт зазначив, що на сьогоднішній день Україна має можливості для посилення дипломатичних представництв.