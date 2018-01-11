Вбивтсво Ноздровської: офіційний Лондон буде стежити за справою

Велика Британія закликала Україну забезпечити справедливий судовий процес у справі вбивства адвоката Ірини Ноздровської.

Відповідне повідомлення зявилось в офіційному Twitter посольства Великої Британії в Україні.

«Україна має забезпечити справедливий судовий процес на основі ретельного розслідування жахливого вбивства І. Ноздровської. Верховенство права є першорядним. Ми будемо надалі слідкувати за справою», - зазначили у посольстві.

Раніше У посольстві США в Україні закликали українські органи влади притягнути до відповідальності винних у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня, Анастасія Ноздровська закликала правоохоронців надати її адвокатам доступ до всіх матеріалів справи про вбивство її матері. За словами доньки, її представникам надали лише 10-15% матеріалів провадження. Також Анастасія Ноздровська заявила, що не вірить в основну версію поліції про вбивство її матері – що її вбив Юрій Россошанський, батько Дмитра Россошанського, засудження якого добилась у суді Ірина Ноздровська.

Читайте такожРоссошанський у суді в справі про вбивство юристки Ноздровської: з підозрою згоден (фото, відео)Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. 8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.