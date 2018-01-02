Посольство США закликало притягти до відповідальності винних у вбивстві Ноздровської

У посольстві США в Україні закликали українські органи влади притягнути до відповідальності винних у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено у річці у Вишгородському районі Київської області. Про це посольство США повідомило у "Tвіттері".

Читайте такожУ справі про вбивство Ноздровської допитано близько 50 осіб, в тому числі її екс-наречений"Шоковані та засмучені смертю активістки Ірини Ноздровської. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття її родині та друзям. Винних необхідно притягнути до відповідальності", - наголосили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство") розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.