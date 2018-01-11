У Харкові через самовідвід колегії суддів справу Штепи розгляне інший суд

У Харкові через самовідвід колегії суддів у справі екс-мера Слов’янська (Донецька обл.) Нелі Штепи провадження буде направлено в інший суд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, чергова колегія суддів Ленінського райсуду Харкова заявила самовідвід сьогодні, 11 січня.

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«Оскільки самовідвід чергової трійки суддів задоволено, в Ленінському районному суді більше немає трійки суддів, яка б могла розглядати це провадження. Завтра провадження направлять до апеляційного суду для визначення нового суду, де буде слухатися ця справа», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в жовтні 2017 року було розпочато кримінальне провадження за фактом постанови завідомо неправосудного рішення (статті 375, 368 ККУ) після того, як Ленінський райсуд всупереч вимогам КПК змінив Штепі запобіжний захід з безальтернативного тримання під вартою на домашній арешт.

Водночас, зауважили у відомстві, «рішення про відвід судді прийняли самостійно, без будь-якого впливу прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд змінив запобіжний захід Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

21 грудня суддя Ленінського райсуду Харкова Сергій Скляренко, який у листопаді був призначений головуючим у справі Штепи, був звільнений з посади рішенням Вищої ради правосуддя.