Штепа відмовилася їхати на окупований Донбас за обміном полоненими – омбудсмен

Одіозна екс-мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа відмовилася від проведення обміну та переміщення на окуповану бойовиками територію ще на ранньому етапі переговорів - в ході першої верифікації списків.

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Про це в інтерв'ю 112.ua розповіла уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

"За моєю інформацією, Неля Штепа була однією з тих, хто відмовився брати участь у цій процедурі, бо у неї була абсолютно чітка позиція, вона хотіла довести свою невинність у рамках українського законодавства в українському суді. Оскільки спочатку було прийнято рішення всіма переговірниками про те, що процедура, яка проходила 27 грудня, може бути виключно добровільною, тобто тоді, коли людина сама згодна на участь в ній, відповідно в рамках першої верифікації Неля Штепа була викреслена зі списків, оскільки сама заявила про своє небажання", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.