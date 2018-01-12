Путін і Медведчук обговорили другий етап обміну полоненими на Донбасі - росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін і представник України в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Віктор Медведчук обговорили другий етап обміну заручниками між Києвом і бойовиками.

Факт зустрічі, яка відбулася 10 січня, в коментарі Business FM підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше в четвер, посилаючись на джерела в адміністрації президента РФ, про зустріч 10 січня Путіна із Медведчуком повідомив портал EADaily.

За інформацією ЗМІ, Путін і Медведчук "обговорювали український порядок денний".

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Зокрема, вони говорили про другий етап обміну полоненими між Києвом і "ЛДНР", а також про звільнення громадян України, які "засуджені" на території Російської Федерації.

Крім того, Путін говорив з Медведчуком про перспективи введення миротворчого контингенту ООН на Донбас і "прийнятний формат" миротворчої місії ООН, перспективи виконання Мінських угод і мирного врегулювання конфлікту на сході України в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.