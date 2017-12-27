Обмін полоненими на Донбасі завершився, звільнено 74 українців

74 заручники, які перебували у полоні на окупованій території Донбасу, звільнені.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп від БПП, представник Порошенка у Раді Ірина Луценко.

"Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому!", - йдеться у її повідомленні.

Поблизу окупованої Горлівки на Донеччині відбувся обмін заручників. Звільнені вже сіли в автобус та повертаються на підконтрольну Україні територію, передає "Громадське".

Це перший за останні два роки і перший за масштабами подібний обмін.

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На українську територію повернулися 74 заручники: 16 українців перебували у полоні "ЛНР". З окупованої території Донецької області повернулися 58 українців.

Україна передала в окупований Луганськ 73 людини замість 99-ти. У Донецьк — 165 замість 207-ми.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що 43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін.

Також є частина людей, які приїхали на обмін, але відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території Луганської і Донецької областей. Їх близько 10-15 осіб.