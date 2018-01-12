Мінфін США готується оприлюднити список "олігархів Путіна" у найближчому майбутньому

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ще опрацьовує список російських олігархів з оточення президента Росії Володимира Путіна, проти яких у найближчому майбутньому можуть бути запроваджені санкції.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив секретар департаменту казначейства (міністр фінансів США) Стівен Мнучін у четвер, 11 січня. Відеозапис брифінгу розміщено на сайті Білого дому.

Зокрема, його попрохали повідомити оновлену інформацію щодо досягнутого прогресу в контексті підготовки переліку російських олігархів, щодо яких можуть бути запроваджені санкції відповідно до прийнятого раніше Конгресом закону № H.R.3364 про протидію противникам Америки за допомогою санкцій.

"Ми над цим працюємо. Поки ми говоримо, це має бути опубліковано у найближчому майбутньому. І це те, на чому ми дуже зосереджуємо увагу", - сказав Мнучін.

Читайте такожЗаохотити Росію виконувати "Мінськ" слід поетапним скасуванням санкцій - голова МЗС НімеччиниЯк повідомляв УНІАН, 2 серпня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, раніше схвалений Палатою представників і Сенатом Конгресу США.

У листопаді міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Міністерство фінансів США у січні підготує новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під обмежувальні заходи.

16 грудня глава українського МЗС висловив переконання, що санкції проти російських олігархів з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна змусять РФ погодитися на розгортання на сході України реальної миротворчої місії ООН.

10 січня 2018 року в Державному департаменті США заявили, що продовжують роботу щодо посилення санкцій проти РФ.