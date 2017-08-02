Трамп нарешті підписав закон про нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників Білого дому.

Новий законопроект, зокрема, обмежує можливості американського президента: він тепер не зможе зняти з Росії санкції без схвалення Конгресу США.

Офіційно про підписання Трампом закону про нові антиросійські санкції поки оголошено не було.

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Законом також передбачаються нові санкції щодо Ірану й КНДР.

28 липня ЗМІ повідомляли, що у президента Дональда Трампа є 10 робочих днів на те, щоб вирішити, чи підпише він законопроект про нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, або накладе на нього вето.

1 серпня віце-президент США Майк Пенс заявляв, що Трамп дуже скоро підпише закон про введення санкцій проти Росії. У свою чергу, держсекретар США Тіллерсон стверджував, що Трампу не подобаються санкції проти Росії, але він їх підпише.

Як повідомляв УНІАН, раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові санкції передбачають штрафні заходи в тому числі й для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2". Законопроект також був схвалений Палатою представників і спрямований на підпис президентові.