Трамп нарешті підписав закон про нові санкції проти Росії
Закон про нові санкції проти Росії підписав американський президент.
Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників Білого дому.
Новий законопроект, зокрема, обмежує можливості американського президента: він тепер не зможе зняти з Росії санкції без схвалення Конгресу США.
Офіційно про підписання Трампом закону про нові антиросійські санкції поки оголошено не було.
Читайте також"Рішучий сигнал підтримки": Порошенко відреагував на прийняття Конгресом США нових санкцій проти РФ
Законом також передбачаються нові санкції щодо Ірану й КНДР.
28 липня ЗМІ повідомляли, що у президента Дональда Трампа є 10 робочих днів на те, щоб вирішити, чи підпише він законопроект про нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, або накладе на нього вето.
1 серпня віце-президент США Майк Пенс заявляв, що Трамп дуже скоро підпише закон про введення санкцій проти Росії. У свою чергу, держсекретар США Тіллерсон стверджував, що Трампу не подобаються санкції проти Росії, але він їх підпише.
Як повідомляв УНІАН, раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Нові санкції передбачають штрафні заходи в тому числі й для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2". Законопроект також був схвалений Палатою представників і спрямований на підпис президентові.