У Меркель поки не хочуть говорити про поетапне скасування санкцій проти РФ

Офіційний представник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт відмовився міркувати про допустимість поетапного скасування санкцій ЄС, запроваджених проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів в Донбасі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Зайберта, перш, ніж обговорювати цю тему, німецька сторона хотіла б побачити прогрес у реалізації Мінських угод.

За словами представника канцлера, якщо не брати до уваги мінімальних позитивних зрушень в переддень Різдва, надійної основи для такого прогресу - а саме встановлення міцного режиму припинення вогню - до сих пір немає.

"Кожен день там відбуваються незліченні порушення перемир'я, і ​​ось над цим слід працювати", - заявив Зайберт.

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Раніше на цьому тижні міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що вважав би правильним частково скасувати санкції в тому випадку, якщо з Росією буде досягнуто домовленості про формат миротворчої місії ООН, і під егідою "блакитних касок" в Донбасі буде встановлено міцне перемир'я.

За словами Штеффена Зайберта, "доцільною така місія ООН може бути в тому випадку, якщо вона буде сприяти поліпшенню становища людей на сході України, допоможе встановити мир". Саме з цієї точки зору, пояснив він, уряд Німеччини відноситься до проблеми "блакитних касок".

"Все інше зараз - не тема", - заявив офіційний представник канцлера ФРН.