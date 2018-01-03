Глава МЗС Німеччини: миротворці мають бути озброєні та розміщуватися на всій території окупованого Донбасу

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель наголошує, що миротворча місія Організації Об'єднаних Націй має бути озброєною та розміщуватися на всій території Донбасу.

Читайте такожКлімкін нагадав главі МЗС ФРН про німецький бізнес у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Глава МЗС ФРН наголосив, що уряд РФ з одного боку пропонує запровадити місію ООН на Донбасі, а з іншого боку російська сторона відкликає своїх офіцерів з Спільного центру з контролю і координації (СЦКК). Він переконаний, що ці дії є сигналами, які не підходять один одному.

"Ми маємо спільне переконання, що необхідно запровадити міжнародну місію Організації Об'єднаних Націй на Донбасі, і це вимагає від нас зусиль, але обов'зковою умовою і метою повинно бути відновлення територіальної цілісності України", - наголосив Ґабріель.

При цьому, він заявив: "Довготривале перемир'я, а також відведення важкого озброєння вимагалося дуже часто і кожного разу ці умови порушувалися".

"Повинна бути озброєна і міцна миротворча місія ООН, яка перебуватиме на всій окупованій території, а не охороняти лише, як малочисельна група, представників ОБСЄ і перебувати лише на лінії зіткнення, інакше це буде так би мовити новий кордон в Україні", - наголосив Ґабріель.

"Ми будемо намагатися разом з нашими французькими партнерами, але також і з усіма країнами, які входять до Ради безпеки ООН (співпрацювати) для того, щоби запровадити справжню миротворчу місію ООН на Донбасі", - сказав глава МЗС ФРН.

За його словами, якраз тривале перемир'я є головною передумовою для того, щоби забезпечувати гідні умови життя для людей на окупованій території.